Житель Пружанского района угнал автомобиль с молочной фермы

В Ивацевичах задержали 36-летнего жителя деревни Ярошевичи, который угнал «УАЗ Патриот» с территории молочной фермы в деревне Апеляновичи.

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По информации областной ГАИ, после сообщения об угоне в дежурную часть поступила информация о том, что автомобиль движется в сторону Ивацевичи — был введен план «Перехват».

Угонщик не справился с управлением и врезался в водозаборное ограждение «Шибельная гора». Его задержали и передали следственно-оперативной группе Пружанского РОВД.