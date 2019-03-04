Главврача Минской областной больницы приговорили к четырем годам колонии

Врача назвали виновным в получении взятки в крупном размере. Его взяли под стражу в зале суда Московского района.

Источник: TUT.by

«Когда кого-то из врачей приговорили к условному сроку, мы верили, что и Андрея приговорят к ограничению свободы без направления. Надеялись до последнего, а потом узнаем: ему дали 4 года», — рассказали жители Старых Дорог, откуда родом уже бывший главврач Минской областной больницы, передает TUT.by .

Сотрудники в штатском вывели Королько из рабочего кабинета 20 июня 2018 года, посадили в автомобиль и увезли. 3 августа его отпустили из СИЗО на свободу, он лишился должности и устроился работать хирургом-травматологом в частный медицинский центр, где принимал пациентов вплоть до приговора.

«У Андрея трое несовершеннолетних детей, за него подписалось больше 2,5 тысячи человек. Его одногруппники объездили всю Беларусь, собирая подписи в защиту, некоторые приезжали из-за границы, чтобы подписаться под этим. Было много ходатайств с разных мест работы Андрея: Старые Дороги, Копыль, а также из Минской областной больницы», — сказали его земляки.

Специалист окончил медицинский университет с красным дипломом, приехал работать на родину. Начинал с должности хирурга-травматолога, затем возглавил Копыльскую районную больницу, а с 2013 года — Минскую областную.