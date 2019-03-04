Литва может предложить Беларуси перевести Островецкую АЭС на газ

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, баллотирующийся в президенты страны, заявил о намерении обратиться к властям Беларуси с предложением создать на базе инфраструктуры, сетей и генерирующего оборудования строящейся БелАЭС электростанцию на газе, сообщает новостной портал Delfi.

«Мы предложили бы Беларуси принять стратегическое решение развивать самостоятельное и диверсифицированное энергетическое хозяйство, — заявил литовский премьер. — Мы также видим перспективы в области возобновляемой энергетики, из-за которой страна не увязает в проектах, длящихся сотни лет. Конечно, это право Беларуси делать выбор: развивать одностороннюю зависимость от основанной на одной стране энергетической политики или же предпринимать стратегические изменения в сфере энергетики. Таким путем идет Литва, которая могла бы быть и хорошим примером, и выгодным партнером для Беларуси».

«Если мы хотим конкретного результата, то нам следует не пустословить, а предложить своим соседям решение и, возможно, посодействовать его реализации. Решение, которое поможет исправить ошибку неправильного выбора места для развития ядерной энергетики, снять поставленное Конвенцией Эспо «клеймо». Такое предложение Беларуси и будет сделано», — заявил Сквернялис.

Литва является самым активным критиком БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство АЭС ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Беларусь-Литва Персона: Саулюс Сквернялис

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