Ким Чен Ын приказал закрыть основной ядерный реактор

Международное агентство по атомной энергии заявило о том, что один из главных ядерных ректоров в КНДР был закрыт в течение последних трех месяцев.

Согласно спутниковым снимкам, на объекте, который является частью ядерного комплекса в северокорейском Йонбене и генерировал большую часть оружейного плутония, отсутствовали признаки работы, передает NV.ua со ссылкой на Reuters.

«Агентство не наблюдало никаких признаков работы реактора мощностью 5 МВт с начала декабря 2018 года», — заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

По его словам, признаков работ в радиохимической лаборатории, в которой извлекается плутоний от отработавшего ядерного топлива, также нет.

Амано подчеркнул, что строительные работы на экспериментальном легководном реакторе продолжаются.

«На легководном реакторе агентство увидело признаки текущих строительных работ. Мы также продолжали фиксировать признаки использования центрифуг», — сказал Амано.

Во время второго дня саммита США–КНДР в Ханое переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно. Стороны также не достигли соглашения по ряду вопросов. По словам Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР требовала полной отмены санкций.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонхо заявил, что Пхеньян сделал «реалистичное предложение», в частности добивался частичного, а не полного снятия санкций, наложенных США, в обмен на демонтаж основного ядерного объекта.