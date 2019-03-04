Хозяин квартиры Airbnb убил гостя за долг в 210 долларов

/ Мир
Просмотров: 771

Сперва турист снял комнату на три ночи за 30 долларов в сутки, а затем продлил проживание еще на четыре дня и должен был хозяину 210 долларов.  

По сообщению Independent, 42-летний Джейсон Колтон сдал комнату в Мельбурне Рамису Джонузи в октябре 2017 года. По завершении недели тот не оплатил комнату и попытался объяснить Колтону, что на его счете осталось всего 10 долларов. Однако хозяин квартиры прислонил мужчину к стене и начал душить его, после чего, предположительно, ударил тупым предметом по голове.

Позже Колтон признался полиции, что лишь хотел, чтобы Джонузи потерял сознание, но не собирался его убивать.  

В ближайшее время подозреваемый может быть приговорен к пожизненному заключению, если его осудят за убийство, или к 20 годам тюрьмы, если присяжные признают, что убийство было непреднамеренным.

Представители Airbnb удалили объявление Джейсона Колтона с сайта.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Airbnb аренда жилья турист убийство туриста новости Австралии Персона: Джейсон Колтон Город: Мельбурн

Другие материалы на эту тему:

Квартиры на сутки разрешили сдавать без письменного договора

Квартиры на сутки разрешили сдавать без письменного договора

Почем студенту снять жилье в Минске? Цены снизились до уровня 2005 года

Почем студенту снять жилье в Минске? Цены снизились до уровня 2005 года

Квартиры дорожать не будут

Квартиры дорожать не будут

Сентябрь приближается: как студенту снять квартиру в Минске

Сентябрь приближается: как студенту снять квартиру в Минске