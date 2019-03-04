Хозяин квартиры Airbnb убил гостя за долг в 210 долларов

Сперва турист снял комнату на три ночи за 30 долларов в сутки, а затем продлил проживание еще на четыре дня и должен был хозяину 210 долларов.

По сообщению Independent , 42-летний Джейсон Колтон сдал комнату в Мельбурне Рамису Джонузи в октябре 2017 года. По завершении недели тот не оплатил комнату и попытался объяснить Колтону, что на его счете осталось всего 10 долларов. Однако хозяин квартиры прислонил мужчину к стене и начал душить его, после чего, предположительно, ударил тупым предметом по голове.

Позже Колтон признался полиции, что лишь хотел, чтобы Джонузи потерял сознание, но не собирался его убивать.

В ближайшее время подозреваемый может быть приговорен к пожизненному заключению, если его осудят за убийство, или к 20 годам тюрьмы, если присяжные признают, что убийство было непреднамеренным.

Представители Airbnb удалили объявление Джейсона Колтона с сайта.