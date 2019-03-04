Хозяин квартиры Airbnb убил гостя за долг в 210 долларов
Сперва турист снял комнату на три ночи за 30 долларов в сутки, а затем продлил проживание еще на четыре дня и должен был хозяину 210 долларов.
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Позже Колтон признался полиции, что лишь хотел, чтобы Джонузи потерял сознание, но не собирался его убивать.
В ближайшее время подозреваемый может быть приговорен к пожизненному заключению, если его осудят за убийство, или к 20 годам тюрьмы, если присяжные признают, что убийство было непреднамеренным.
Представители Airbnb удалили объявление Джейсона Колтона с сайта.