Минский зоопарк попросил сравнить белорусских женщин с животными

Зоопарк приурочил конкурс «Красота — страшная сила» к празднику 8 марта.

Источник: vk.com/minskzooby

«Над женщинами можно по-доброму пошутить, точнее сделать необычный комплимент и сюрприз», — сообщается в соцсетях зоопарка.

Участникам предложили выложить фото супруги, родственницы, знакомой во «ВКонтакте» или «Инстаграм», а в комментарии к изображению написать, на какого питомца она похожа и почему.

В конкурсе уже участвуют более десяти человек.

Итоги подведут 11 марта. Победителю вручат пригласительный билет на двоих в зоопарк.