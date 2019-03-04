Минский зоопарк попросил сравнить белорусских женщин с животными

/ Общество
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Зоопарк приурочил конкурс «Красота — страшная сила» к празднику 8 марта.

Источник: vk.com/minskzooby

«Над женщинами можно по-доброму пошутить, точнее сделать необычный комплимент и сюрприз», — сообщается в соцсетях зоопарка.

Участникам предложили выложить фото супруги, родственницы, знакомой во «ВКонтакте» или «Инстаграм», а в комментарии к изображению написать, на какого питомца она похожа и почему.

В конкурсе уже участвуют более десяти человек.

Итоги подведут 11 марта. Победителю вручат пригласительный билет на двоих в зоопарк.
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Тэги: Минский зоопарк 8 Марта животные питомцы белоруски Город: Минск

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