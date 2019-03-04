Румас высказался о сделке с ЕБРР при приватизации «Белинвестбанка»

Беларусь рассчитывает на соблюдение баланса интересов в сделке с ЕБРР при приватизации «Белинвестбанка», заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

«Сегодня мы с персоналом ЕБРР активно занимаемся предприватизационной поддержкой организаций финансового и реального секторов экономики. Самый крупный и знаковый проект. Мы рассчитываем на справедливый подход команды ЕБРР к структурированию этой сделки и заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с соблюдением баланса интересов», — отметил Румас.

По оценке Румаса, взаимодействие Беларуси и банка за последние годы вышло на качественно новый уровень: «В 2018 году нам удалось добиться рекордного объема операций ЕБРР для Беларуси, 360 млн евро, поэтому мы очень высоко ценим оказываемую банком поддержку и заинтересованы в продолжении столь успешного партнерства как в государственном, так и в частном секторе».

В правительстве, подчеркнул он, уделяют особое внимание развитию частной инициативы. Развитие малого и среднего предпринимательства стало одним из драйверов экономического роста.

По словам Румаса, Беларусь нацелена на дальнейшее расширение взаимодействия с ЕБРР и увеличение операций банка в стране, в том числе за счет новых направлений и форматов совместной работы.