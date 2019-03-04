Глава брестского «Динамо» допустил участие клуба в чемпионате другой страны

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Александр Зайцев заявил, что в случае недопуска к участию в чемпионате Беларуси, «Динамо» может перейти в первенство другой страны.

В интервью pressball.by он отметил, что его клуб не намерен выплачивать «Неману» компенсацию за Павла Савицкого.

«Я свою позицию обозначил четко: ноль рублей, ноль копеек. Естественно, мы готовимся — и уже готовы к тому, что нас не допустят. Если так произойдет, то пусть федерация сама комментирует свой самосуд. Чиновников в Доме футбола не беспокоит, что Бресту грядет тысяча лет. Они лишают нас медальных амбиций, запретив трансферы, угрожая снять очки и не выдать лицензию. И, к сожалению, совершенно не учитывают, что кто-то наконец готов вкладывать собственные средства не только в профессиональный футбол, но и в детский, и в массовый спорт. Наш проект — тот редкий случай, когда в белорусский футбол вложены реальные средства, мы много создали и имеем большие планы», — сказал Зайцев.

В случае недопуска к участию в чемпионате Беларуси, динамовцы могут выступать в первенстве одной из соседних стран.

«Мы просто перейдем в чемпионат другой страны. Это работа не одного дня. Впрочем, думаю, до крайних мер не дойдет. Хотя такие варианты прорабатывали. Не стесняюсь об этом говорить», — заключил гендиректор брестского клуба.
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Тэги: ФК Динамо-Брест белорусский футбол БФФ Персона: Павел Савицкий Александр Зайцев Город: Брест

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