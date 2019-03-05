Таец нашел рвоту кашалота стоимостью в 500 тысяч долларов

/ Мир
Просмотров: 1461

Бармен Буньюс Тала-Упара с острова Самуй обнаружил на пляже 10-килограммовую амбру — застывшую рвотную массу кашалота.

Мужчина подобрал находку, отнес домой и бросил на заднем дворе. Он пробовал поджечь субстанцию, но та «превращалась в маслянистую жидкость, а затем снова твердела». Это произошло в июне 2018 года, но только недавно он узнал о стоимости находки, сообщает Daily Mail.

«Возможно, это мой счастливый билет. Я хочу продать амбру и выйти на пенсию», — признался Тала-Упара.

Амбра образуется в пищеварительном тракте кашалотов в результате раздражения слизистой кишечника. Ее используют в дорогой парфюмерии как фиксатор запаха.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: рвота кашалот новости Таиланда амбра Персона: Буньюс Тала-Упара

Другие материалы на эту тему:

К свадьбе британского принца выпустили рвотные пакеты

К свадьбе британского принца выпустили рвотные пакеты