Таец нашел рвоту кашалота стоимостью в 500 тысяч долларов

Бармен Буньюс Тала-Упара с острова Самуй обнаружил на пляже 10-килограммовую амбру — застывшую рвотную массу кашалота.

Мужчина подобрал находку, отнес домой и бросил на заднем дворе. Он пробовал поджечь субстанцию, но та «превращалась в маслянистую жидкость, а затем снова твердела». Это произошло в июне 2018 года, но только недавно он узнал о стоимости находки, сообщает Daily Mail .

«Возможно, это мой счастливый билет. Я хочу продать амбру и выйти на пенсию», — признался Тала-Упара.

Амбра образуется в пищеварительном тракте кашалотов в результате раздражения слизистой кишечника. Ее используют в дорогой парфюмерии как фиксатор запаха.