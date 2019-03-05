На Донбассе погибли украинский военный и четверо сепаратистов

По сообщению пресс-центра штаба операции Объединенных сил, прокремлевские сепаратисты девять раз за сутки открывали огонь по позициям украинских войск, применяя запрещенное оружие.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» сепаратисты наносили удары вблизи Лебединского, Широкино, Песков из вооружения танка, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» из минометов калибра 120 мм были обстреляны украинские позиции в районе Зайцево, а неподалеку Новотошковского сепаратисты ударили из 122 мм артиллерии. Из минометов 82 мм калибра они вели огонь возле Крымского, а в районе Станицы Луганской — из стрелкового оружия.

За прошедшие сутки в результате обстрелов погиб один украинский военный. По данным разведки, четверо сепаратистов были уничтожены и один ранен.