«Мостострой» оставил пять российских компаний без металлоконструкций

На Белорусской универсальной товарной бирже совершена крупнейшая с начала года биржевая сделка по закупке металлопродукции — на общую сумму 13,3 млн рублей.

Закупка осуществлялась в рамках проекта по строительству автомобильной дороги через реку Сож и стала крупнейшей в текущем году сделкой по приобретению металла на БУТБ, сообщили в пресс-службе биржи.

В торгах участвовали пять предприятий-производителей металлоконструкций из России и одно из Беларуси. Наиболее выгодное предложение поступило от белорусской компании, с которой и заключена сделка

«Мостострой» регулярно покупает через биржу значительные объемы металлопродукции.