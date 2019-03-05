«Мостострой» оставил пять российских компаний без металлоконструкций

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На Белорусской универсальной товарной бирже совершена крупнейшая с начала года биржевая сделка по закупке металлопродукции на общую сумму 13,3 млн рублей.

Закупка осуществлялась в рамках проекта по строительству автомобильной дороги через реку Сож и стала крупнейшей в текущем году сделкой по приобретению металла на БУТБ, сообщили в пресс-службе биржи.

В торгах участвовали пять предприятий-производителей металлоконструкций из России и одно из Беларуси. Наиболее выгодное предложение поступило от белорусской компании, с которой и заключена сделка

«Мостострой» регулярно покупает через биржу значительные объемы металлопродукции.
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Тэги: мостострой Белорусская универсальная товарная биржа БУТБ