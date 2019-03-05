Более 850 тысяч белорусов выезжали в 2018 году за рубеж в составе тургрупп

Большая часть организованных туристов — 52% — предпочли третьи страны (Египет, Турция, Грузия, Черногория и т.д.), 28% — Евросоюз, 20% — СНГ.

По данным Белстата, больше всего белорусы ездили в Египет, Турцию, Украину, Болгарию, Россию, Испанию, Грецию, Польшу, Грузию, Черногорию, Литву и Италию — 88,1%.

Если в 2018 году из Беларуси в составе тургрупп выезжали более 850 тысяч человек, то въезжали около 365 тысяч. Больше всего это были гости из России (57%), Литвы, Польши, Латвии, Украины, Германии, Китая, Испании, Эстонии, Британии и Израиля. В среднем иностранцы пребывали в Беларуси пять дней. Туристический поток в Беларусь вырос за год на треть.

Число самостоятельных туристов значительно превышает указанные цифры.