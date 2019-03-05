Воспитатель детдома в Борисовском районе годами истязала подростков

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летней женщины, которая работала родителем-воспитателем детского дома семейного типа.

По сообщению областного УСК, обвиняемая на протяжении многих лет систематически наносила побои совместно проживающим с ней несовершеннолетним воспитанникам. Потерпевшими по уголовному делу признаны 10 подростков.

Следователи выявили безалаберность органов опеки и попечительства: они плохо контролировали работу родителя-воспитателя, расходование ей денежных средств, причитающихся на содержание несовершеннолетних.

Воспитанники постоянно проживали в антисанитарных условиях. Каждый раз, когда обвиняемая знала о предстоящих проверках и посещениях отдела образования и школы, то готовилась к ним и искусственно создавала видимость благоприятной ситуации в воспитательных и бытовых вопросах.

Уголовное дело передали в прокуратуру для направления в суд. Обвиняемую заключили под стражу.