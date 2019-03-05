Видеофакт. Милиционер застрелил собаку под Минском

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Сотрудники милиции убили бездомного пса в агрогородке Гатово.

Вечером 1 марта во дворе жилого дома бродила бездомная собака. До этого дети подкармливали ее, и спокойно к ней относились. После того как собака покусала уличного кота, председатель жилищного кооператива решила, что у той бешенство и вызвала милицию.

В группе «ЧП Беларусь» в соцсети «Вконтакте» опубликовали видео со стрельбой. На кадрах видно, что собака не проявляла агрессии и тянулась к людям.
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Тэги: убийство собаки милиция собака Город: Гатово

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