Видеофакт. Милиционер застрелил собаку под Минском

Сотрудники милиции убили бездомного пса в агрогородке Гатово.

Вечером 1 марта во дворе жилого дома бродила бездомная собака. До этого дети подкармливали ее, и спокойно к ней относились. После того как собака покусала уличного кота, председатель жилищного кооператива решила, что у той бешенство и вызвала милицию.

В группе «ЧП Беларусь» в соцсети «Вконтакте» опубликовали видео со стрельбой. На кадрах видно, что собака не проявляла агрессии и тянулась к людям.