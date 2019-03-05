Лукашенко призвал не видеть в НАТО врага

Президент выступил на совещании с руководством правительства и высших государственных органов, на котором обсуждалось участие Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничество с европейскими организациями.

Фото: president.gov.by

«Три государства, граничащие с Беларусью, являются членами Североатлантического альянса. А Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

При этом он заявил, что ни Беларуси, ни ее соседям не нужны новые разделительные линии. «Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов», — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что «западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга». «Нам надо активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи "интеграции интеграций". Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга», — заявил официальный белорусский лидер.

По его словам, «сейчас происходит обратное — подвижки в диалоге с Западом вызывают раздражение в Москве и наоборот».

«К балансу мы придем только тогда, когда рынок ЕС для нас превратится в реальную альтернативу российскому не на бумаге, а на деле, по конкретным результатам», — подчеркнул Лукашенко.