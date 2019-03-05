В Минске проходит самый масштабный судебный процесс над продавцами наркотиков

Минский городской суд в настоящее время рассматривает уголовное дело в отношении 37 лиц, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств.

Процесс начался 5 февраля. Уголовное дело рассматривается в выездном судебном заседании в здании СИЗО № 1.

«У нас просто нет таких залов судебных заседаний, где можно содержать такое большое количество подстражных», — сообщила БелаПАН официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова.

По ее словам, в новейшей истории это первый процесс по обвинению в незаконном обороте наркотиков с таким количеством обвиняемых.

До этого крупнейшим судебным процессом по незаконному обороту наркотических средств было так называемое «дело семнадцати», которое Минский городской суд рассматривал с февраля по декабрь 2016 года. На скамье подсудимых было 17 обвиняемых, в том числе два бывших сотрудника КГБ и один — ГУБОПиК МВД.