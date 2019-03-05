Фотофакт. Шуневич и Балаба открыли памятный знак в честь ОМОНа

Торжественное открытие памятного знака с участием главы МВД состоялось на базе минского ОМОН.

Фото: guvd.gov.by

По сообщению пресс-службы ГУВД Мингорисполкома, памятный знак установлен возле здания столичного ОМОН. Над постаментом с эмблемой и девизом возвышается расправивший крылья орел.

«Главная задача всех нас, ныне стоящих в строю: сохранить для потомков величие каждого сотрудника, увековечить память о героических примерах служения народу и Отечеству сотрудников ОМОНа. Мы должны стремиться воспитать новые поколения милиционеров на примерах высокой гражданской ответственности и бесконечной преданности избранной профессии», — сказал министр внутренних дел.