Фотофакт. Шуневич и Балаба открыли памятный знак в честь ОМОНа

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Торжественное открытие памятного знака с участием главы МВД состоялось на базе минского ОМОН.

Фото: guvd.gov.by

По сообщению пресс-службы ГУВД Мингорисполкома, памятный знак установлен возле здания столичного ОМОН. Над постаментом с эмблемой и девизом возвышается расправивший крылья орел.

«Главная задача всех нас, ныне стоящих в строю: сохранить для потомков величие каждого сотрудника, увековечить память о героических примерах служения народу и Отечеству сотрудников ОМОНа. Мы должны стремиться воспитать новые поколения милиционеров на примерах высокой гражданской ответственности и бесконечной преданности избранной профессии», — сказал министр внутренних дел.
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Тэги: ОМОН МВД памятный знак Персона: Игорь Шуневич Дмитрий Балаба Город: Минск

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