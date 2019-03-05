Инвалид из Гродно пытался сброситься с пятого этажа

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Сотрудники милиции успели предотвратить попытку суицида 21-летним жителем областного центра, который после конфликта с матерью сидел на подоконнике пятого этажа, свесив ноги.

По сообщению УВД Гродненского облисполкома, молодой человек поругался с матерью и пригрозил ей, что выпрыгнет в окно. Та не восприняла эти слова всерьез, т.к. он раньше неоднократно обещал покончить с собой.

Молодой человек является инвалидом, ранее проходил лечение в лечебно-трудовом профилактории в связи с употреблением наркотических средств. Его направили в УЗ ГОКЦ «Психиатрия-наркология» для обследования.
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Тэги: попытка суицида пьянство бытовой конфликт Город: Гродно

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