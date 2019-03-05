Лукашенко опасается, что вступление в ВТО не принесет Беларуси результата

От вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) должны быть конкретные преимущества, заявил Александр Лукашенко 5 марта на совещании по вопросам участия Беларуси в интеграционных структурах.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Не надо туда вступать ради того, чтобы вступить. И я не подпишу ни один документ по вступлению Беларуси в ВТО, пока мне на стол не будут положены конкретные преимущества от этого, — сказал Лукашенко. — В противном случае опять будем через некоторое время рыдать и стонать, как по ЕАЭС».