Лукашенко опасается, что вступление в ВТО не принесет Беларуси результата

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От вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) должны быть конкретные преимущества, заявил Александр Лукашенко 5 марта на совещании по вопросам участия Беларуси в интеграционных структурах.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Не надо туда вступать ради того, чтобы вступить. И я не подпишу ни один документ по вступлению Беларуси в ВТО, пока мне на стол не будут положены конкретные преимущества от этого, — сказал Лукашенко. — В противном случае опять будем через некоторое время рыдать и стонать, как по ЕАЭС».

Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году и сейчас находится на завершающем этапе присоединения к этой организации, которая объединяет 164 страны, напоминает БелаПАН.
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Тэги: Беларусь-ВТО Персона: Александр Лукашенко

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