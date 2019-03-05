Лукашенко об отношениях с ЕС: ложка дегтя в бочке меда

Сложности в отношениях с Евросоюзом остаются, заявил Александр Лукашенко 5 марта на совещании по вопросу участия Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Брюссель продлил действие пусть символических, но все же ограничительных мер. Ложка дегтя в бочке меда. Они ведь не имеют никакого значения практически, кроме символического. Торгуется с нами даже по мелочам ЕС, уклоняется от разговора о новом базовом соглашении, до сих пор нет четких юридических рамок взаимодействия», — заявил белорусский лидер.

При этом он отметил, что диалог между Беларусью и ЕС «успешно налаживается».

«Растут инвестиции, увеличилось положительное сальдо в торговле, развиваются контакты. Минувший год стал рекордным по объему сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что накануне во время переговоров с руководством ЕБРР были достигнуты существенные договоренности по кредитованию. «И не под 9%», — подчеркнул Лукашенко, имея в виду дорогие кредиты, которые Беларусь получает от России.

Более прагматичный характер приобретает инициатива «Восточное партнерство», отметил президент Беларуси, появляется больше интересных проектов.

Ближайшими задачами взаимодействия с ЕС Лукашенко назвал подписание приоритетов партнерства, а также соглашений по реадмиссии и упрощению визовых процедур.

«Однако европейцы должны понимать, что любые чуждые нашему народу идеи и размены в ущерб национальным интересам для нас абсолютно неприемлемы», — цитирует главу государства пресс-служба президента.