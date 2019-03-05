Лукашенко об отношениях с Россией: продукцию не пускают, нахлебниками обзывают, давят, где только можно

Сотрудничество Беларуси со странами Запада «сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику» у России.

Об этом 5 марта заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

«Спрашивается: чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?!» — возмутился Лукашенко.

«Если перед нами закрывают двери — одну, вторую, третью, — мы ищем четвертую. Для того чтобы нормально существовало государство. И даже при этом никто нас не может упрекнуть, что мы якобы куда-то повернулись», — подчеркнул официальный лидер.

«Нам никуда не надо поворачиваться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий — в центре Европы. И нам надо жить, отвечать за 10 миллионов человек. Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли (как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС) свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли? Зачем нам искать какое-то счастье неизвестно где?» — сказал Лукашенко