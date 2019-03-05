Минобороны хочет ввести в школах должность замдиректора по патриотическому воспитанию
Работу в данном направлении ведет Министерство обороны совместно с Министерством образования.
Об этом сообщил заместитель начальника управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Денис Федоров, передает агентство
В учреждениях общего среднего образования может появиться должность заместителя директора, на которого будут возложены вопросы организации патриотического воспитания молодежи и преподавание предмета «Допризывная и медицинская подготовка».