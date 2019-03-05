Минобороны хочет ввести в школах должность замдиректора по патриотическому воспитанию

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Работу в данном направлении ведет Министерство обороны совместно с Министерством образования.

Об этом сообщил заместитель начальника управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Денис Федоров, передает агентство «Минск-Новости».

В учреждениях общего среднего образования может появиться должность заместителя директора, на которого будут возложены вопросы организации патриотического воспитания молодежи и преподавание предмета «Допризывная и медицинская подготовка».
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Тэги: среднее образование патриотическое воспитание школы Персона: Денис Федоров

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