Минобороны хочет ввести в школах должность замдиректора по патриотическому воспитанию

Работу в данном направлении ведет Министерство обороны совместно с Министерством образования.

Об этом сообщил заместитель начальника управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Денис Федоров, передает агентство «Минск-Новости» .

В учреждениях общего среднего образования может появиться должность заместителя директора, на которого будут возложены вопросы организации патриотического воспитания молодежи и преподавание предмета «Допризывная и медицинская подготовка».