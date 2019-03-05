Концерт Тимы Белорусских во Дворце спорта отменен

19 апреля в минском Дворце спорта должен был состояться большой концерт Тимы Белорусских с презентацией дебютного альбома «Твой первый диск — моя кассета».

Однако 5 марта стало известно, что концерт отменен.

Фото vk.com/belorusskih

«По техническим причинам концерт Тимы Белорусских 19 апреля во Дворце спорта отменяется», — сообщили в отделе государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий Дворца Республики, который занимался организацией концерта.

Билеты можно сдать в кассах Дворца Республики и в местах продаж. Дополнительная информация по телефонам +375172299094, +375172299039.

Согласно расписанию в официальной группе Тимы Белорусских «ВКонтакте», в апреле музыкант даст 15 концертов, 11 из них — в России и по одному в Даугавпилсе, Таллинне, Риге и Лиепае.

Ближайшие концерт в Беларуси — 17 марта в Пинске в ночном клубе Prime (все билеты проданы).