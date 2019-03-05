Концерт Тимы Белорусских во Дворце спорта отменен
19 апреля в минском Дворце спорта должен был состояться большой концерт Тимы Белорусских с презентацией дебютного альбома «Твой первый диск — моя кассета».
Однако 5 марта стало известно, что концерт отменен.
«По техническим причинам концерт Тимы Белорусских 19 апреля во Дворце спорта отменяется», — сообщили в отделе государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий Дворца Республики, который занимался организацией концерта.
Билеты можно сдать в кассах Дворца Республики и в местах продаж. Дополнительная информация по телефонам +375172299094, +375172299039.
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Ближайшие концерт в Беларуси — 17 марта в Пинске в ночном клубе Prime (все билеты проданы).