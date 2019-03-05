Вице-премьер пожаловался на пустые обещания России

Последовательно проходя этапы интеграции от СНГ до ЕАЭС, Беларусь каждый раз получала от российской стороны новый «пряник» в виде обещаний выровнять условия в различных сферах хозяйствования, заявил вице-премьер Игорь Петришенко.

«В последний раз нам, как свет в конце тоннеля, было обещано в рамках ЕАЭС создание общих рынков энергоносителей, окончательное решение вопроса обеспечения безбарьерной среды доступа на общий рынок, — цитирует Петришенко пресс-служба президента. — Что мы имеем на сегодняшний день? Наверное, самым прямым ответом на этот вопрос является сальдо взаимной торговли с Россией. По итогам прошлого года отрицательное сальдо торговли товарами приблизилось к 10 млрд долларов».

Александр Лукашенко на это привел пример, что «США чуть не начала войну с Китаем из-за большого отрицательного сальдо в торговле». «По прошлому году мы все равно вышли на положительное сальдо в 700 млн долларов, — сказал Лукашенко. — А за счет чего мы перекрыли эти 10 млрд долларов — за счет торговли с Европейским союзом прежде всего и в меньшей степени странами дальней дуги. Вот ответ на вопрос, почему нам надо сотрудничать со всеми, где только можно будет с кем-то торговать. И не надо на нас тут обижаться и обвинять в чем-то».

Лукашенко обратил внимание, что Россия только за прошлый год в несколько раз увеличила на белорусском рынке торговлю продукцией машиностроения и по некоторым другим позициям. «То есть мы пустили на свой рынок реальных конкурентов, открыли рынок. Они нас туда не пускают. Как это понимать? Какой здесь союз?» — отметил Лукашенко.