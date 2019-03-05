Названы самые закрытые от журналистов ведомства

Самыми закрытыми от журналистов ведомствами являются Оперативно-аналитический центр при президенте (ОАЦ), МВД и КГБ. Таковы данные опроса сотрудников СМИ об открытости основных государственных ведомств и организаций, который проведен уже в четвертый раз Белорусской ассоциацией журналистов (БАЖ).

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В опросе участвовали 50 журналистов ведущих государственных и негосударственных СМИ, в том числе БелаПАН. Журналистов просили оценить открытость ведомства — насколько легко получить информацию о чиновниках.

Наилучшие оценки получили МЧС, МИД, Госпогранкомитет, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерство спорта и туризма.

В пятерку наиболее закрытых, кроме ОАЦ, МВД и КГБ, также вошли ГУВД Мингорисполкома и уполномоченный по делам религии и национальностей.

Среди ведомств с низкой оценкой журналистов, участвовавших в опросе, также Администрация президента (включая пресс-службу президента) и Министерство здравоохранения.

«Общие нарекания журналистов на ведомства, где плохо организована работа со СМИ, традиционные, — отмечает БАЖ. — Это невозможность оперативно получить информацию, сложности с доступом журналистов на мероприятия, приоритетное предоставление информации государственному агентству БелТА».

«БАЖ уже четвертый раз проводит такой опрос, — сообщил заместитель председателя организации Борис Горецкий. — К сожалению, самые худшие оценки коллег получают одни из самых важных в государстве структур. Некоторые структуры коллеги называют просто закрытыми. Довольно печальный результат, так как оперативная и достоверная информация в медиа — это гарантия информационной безопасности страны. Вместе с тем хочется поблагодарить ведомства, которые работают со СМИ на высоком уровне».

Результаты опроса БАЖ разошлет во все госорганы.