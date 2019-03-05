Захаров рассказал о визитах в ложу президента

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров, чья команда составила основу сборной Экстралиги в серии с минским «Динамо», рассказал о своих визитах в ложу президента.

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Так, наставник отметил, что «никаких решений в ложе не обсуждалось». Захаров отметил, что он с главой государства обсуждал игры: «Александр Лукашенко доволен, игроки Экстралиги не провалились. Больше при мне ничего не обсуждалось, только ход матча и серии. Мы посидели в ложе президента 20-25 минут, попили чаю и разошлись».

Касаясь последней встречи, которую «зубры» выиграли в серии буллитов, по словам Захарова, Лукашенко отметил характер сборной, которая смогла сравнять счет, проигрывая 0:3.

Тренер «Юности» подчеркнул, что прі нем разговор о представителе Беларуси в КХЛ в ложе не велся, пишет «ПБ» .

Во время «Большого разговора» Александр Лукашенко рассказал, зачем придумал эту серию.

«Однажды неделю назад я разозлился, построил их всех и сказал: так, Захаров, ты набираешь команду, я тебе разрешаю усилить свою „Юность“ игроками других ведущих команд экстралиги „Немана“ и „Шахтера“, можешь взять оттуда по пятерке и твоих две пятерки — выставляй команду. Баскова подзываю: а ты передай динамовцам, которые в плей-офф не попали, сезон провалили, что они будут играть против Захарова», — заявил глава государства.

По его словам, обеим сторонам было четко сказано: «Кто выиграет, тот и будет в КХЛ, тот будет тренером, тот будет иметь финансирование».