Беларусь будет штормить три дня – объявлен оранжевый уровень опасности

На протяжении трех дней (среда-пятница) Беларусь ожидает неблагоприятное погодное явление.

По информации Белгидромета, ночью 6 марта на большей части территории ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, местами до 22 м/с. В столице западный, северо-западный ветер усилится до порывов 15-20 м/с.

Утром и днем в четверг-пятницу в большинстве районов ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По Минску утром и днем 7 и 8 марта ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.