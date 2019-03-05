ЕБРР предоставит Беларуси кредит в размере 11,3 млн долларов

Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит в размере 11,3 млн долларов США на строительство двух биогазовых установок в Беларуси.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба ЕБРР, эти средства будут выданы в кредит двум специальным компаниям, основанным литовской группой компаний Modus Group. Две установки будут иметь общую установленную мощность 3 МВт и смогут ежегодно производить 23,6 ГВт•ч экологически чистой энергии.

«Данный проект оказывает поддержку прямым иностранным инвестициям в энергетический сектор Беларуси и сократит выбросы CO2 на 9.100 тонн в год. Помимо этого, они предоставят экологически чистое и эффективное решение проблемы обращения с большим объемом сельскохозяйственных отходов», — говорится в сообщении ЕБРР.

Это уже второй проект сотрудничества ЕБРР и Modus Group, который оказывает поддержку в области производства возобновляемой энергии и совершенствования структуры энергоснабжения в Беларуси.

Техническое содействие в рамках данного проекта оказано правительством Японии по линии механизма ЕБРР в области подготовки и реализации проектов перехода к зеленой экономике (ПЗЭ).

Modus Group — международная группа компаний, работающая в таких сферах, как возобновляемая энергетика, автобизнес, недвижимость, в Литве, Латвии, Польше, Эстонии, Испании, Украине и Беларуси. Modus Energy уже реализовала в Литве 11 проектов, связанных с биогазом.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,4 млрд евро в 112 проектов в различных отраслях экономики страны.