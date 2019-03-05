Британцы Enter Shikari спели «Купалінку»

Сегодня вечером в минском клубе Re:Public в рамках тура Stop The Clocks Tour даст концерт британская пост-хардкор группа Enter Shikari. В свой третий визит в Беларусь музыканты привезли программу из лучших песен прошлых лет и треков из нового альбома The Spark.

Перед концертом фронтмен группы Ру Рейнолдс и барабанщик Роб Рольф приняли участие в проекте «Мини-чат» — живом интервью во время поездки в автомобиле по улицам города.

Водителем и интервьюером стала радиоведущая и певица Анна Шалютина.

Маршрут проходил через проспекты Победителей и Независимости, площади Независимости и Якуба Коласа.

Больше всего британских рокеров впечатлило здание Дворца Республики. «В следующий раз приедем с оркестром и обязательно выступим здесь!» — отреагировал Ру Рейнолдс.

В ходе поездки вместе с ведущей группа исполнила свои самые популярные песни, а также эксклюзивный кавер на народную песню «Купалінка».