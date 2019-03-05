В Кремле заявили, что Лукашенко говорит неправду

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, был удивлен заявлением официального белорусского лидера Александра Лукашенко о якобы нежелании со стороны российских партнеров переходить в взаимной торговле на расчеты в рублях.

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По словам Пескова, это не соответствует действительности, так как, наоборот, в торгово-экономических отношениях с Беларусью Москва заинтересована в «переходе на расчеты на основе национальных валют».