Власти выставили новые требования к виртуальным игорным заведениям

Правительство утвердило порядок осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса по содержанию виртуального игорного заведения. Соответствующее решение содержит постановление Совета министров от 1 марта 2019 года № 139, сообщила пресс-служба правительства.

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Документ принят в целях реализации указа от 7 августа 2018 года № 305 «О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса».

Постановлением также утверждены требования к виртуальным игорным заведениям и порядок проведения экспертизы виртуального игорного заведения на соответствие таким требованиям.

Кроме того, установлено, что организаторы азартных игр, осуществляющие деятельность по содержанию букмекерской конторы и (или) тотализатора с использованием интернета на основании лицензии, выданной до 1 апреля 2019 года, до 1 апреля 2021 года обеспечивают соблюдение лицензионных требований и условий, предъявляемых при содержании букмекерской конторы и (или) тотализатора, до внесения соответствующих изменений в лицензию.

Определен также размер денежных средств на специальном счете, открытом в банке или небанковской кредитно-финансовой организации Беларуси, наличие которого обязан обеспечить организатор азартных игр при осуществлении деятельности по содержанию виртуального игорного заведения. Согласно постановлению он составляет 90.000 базовых величин, а при организации только букмекерских онлайн-игр и (или) онлайн-игры тотализатора — 20.000 базовых величин.

Специальный счет является гарантированным фондом, предназначенным для своевременного перечисления (перевода) организатором азартных игр выигрышей (возврата несыгравших ставок), а также уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней и иных обязательных платежей.

Настоящее постановление вступает в силу 1 апреля 2019 года.