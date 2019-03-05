Белорусские таможенники не дали вывезти в Россию около 100 тонн яблок

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В течение одной недели белорусскими таможенниками задержано около 100 тонн яблок, которые российские фирмы-перевозчики намеревались вывезти из Беларуси без необходимых документов. Нарушения таможенного законодательства при перемещении фруктов выявлены сотрудниками Гомельской, Витебской и Могилевской таможен, сообщает Государственный таможенный комитет.

Фото pixabay.com

Так, при проведении специального мероприятия могилевскими таможенниками совместно с сотрудниками милиции были остановлены девять грузовиков, направлявшихся в Россию через Горецкий, Климовичский и Мстиславский районы. В грузовых отсеках автомобилей находилось в общей сложности около 53 тонн яблок. Оценочная стоимость яблок составила более 60 тыс. белорусских рублей.

А оперативниками из Гомельской таможни обнаружено более 20 тонн яблок, которые российский перевозчик намеревался доставить в Россию. Движение грузовика Volvo с партией фруктов приостановлено в Ветковском районе. Стоимость яблок составила порядка 24 тыс. белорусских рублей.

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Витебской таможни пресечена попытка перемещения около 20 тонн яблок стоимостью около 28 тыс. белорусских рублей. Фрукты следовали через пункт пропуска «Урбаны» в автопоезде Volvo.

Как указывает ГТК, во всех случаях товаросопроводительные документы у водителей автопоездов отсутствовали.

По фактам нарушения законодательства таможнями начаты процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 и ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Информация в отношении российских перевозчиков направлена в Федеральную таможенную службу России, уточняет белорусское таможенное ведомство.
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Тэги: яблоки ГТК

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