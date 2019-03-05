В Борисовском районе спецназ МВД задержал наркодилеров с 1 кг кокаина
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В ходе специальной операции бойцы милицейского спецназа «Алмаз» задержали в Борисовском районе на трассе М-1 двоих мужчин, перевозивших один килограмм кокаина.
Сотрудниками главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД пресечен канал поставки наркотиков из стран Латинской Америки.
Как сообщается, задержанными являются гражданин Германии и России, а также житель Бреста.
В ходе осмотра микроавтобуса в тайнике был обнаружен сверток с белым порошком. Позже экспертиза установила, что это кокаин.
Кроме того, в ходе проведенных мероприятий у задержанных изъяли еще два небольших свертка-образца, в которых, как установили эксперты, находился гашиш.