В Борисовском районе спецназ МВД задержал наркодилеров с 1 кг кокаина

В ходе специальной операции бойцы милицейского спецназа «Алмаз» задержали в Борисовском районе на трассе М-1 двоих мужчин, перевозивших один килограмм кокаина.

Фото МВД

Сотрудниками главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД пресечен канал поставки наркотиков из стран Латинской Америки.

Как сообщается, задержанными являются гражданин Германии и России, а также житель Бреста.

В ходе осмотра микроавтобуса в тайнике был обнаружен сверток с белым порошком. Позже экспертиза установила, что это кокаин.

Кроме того, в ходе проведенных мероприятий у задержанных изъяли еще два небольших свертка-образца, в которых, как установили эксперты, находился гашиш.