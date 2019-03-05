Канопацкая пожаловалась на препоны со стороны администраций школ

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Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая столкнулась с проблемой доступа в школы своего избирательного округа в Минске. Она планировала встречу с учащимися IX-XI классов в рамках единого дня информирования в одной из школ, но провести ее не смогла.

«Я как депутат парламента решила провести несколько встреч со старшеклассниками в округе, рассказать о законотворчестве в стране, о сегодняшнем состоянии белорусского парламента, пригласить желающих на экскурсию в Палату представителей, — написала Канопацкая в Facebook. — Первый же директор школы отвечает, что на себя такую ответственность взять не может, и предлагает решать вопрос через управление образования района».

В разговоре с корреспондентом БелаПАН депутат подтвердила существование проблемы. «На самом деле это не первый раз. Я чувствую, что есть некоторые препоны. Проблема или в том, что это директора школ вообще не самостоятельны и не могут принимать решения, или в том, что им не нравится то, что я буду говорить», — сказала Канопацкая.

По ее словам, в районном управлении образования заверяют, что это уровень решений директора школы. Депутат намерена продолжить обращения.

«Эту ситуацию я не доводила до второго круга, но здесь принципиальный вопрос. Есть директор как руководитель, который должен сам принимать решения, который пишет планы, еще проводит и воспитательную работу. И есть закон, который предписывает, что депутат обязан встречаться с избирателями, проводить встречи и так далее. Это моя обязанность, и есть обязанность местных органов власти и государственных учреждений содействовать этому», — пояснила Канопацкая.

Она отмечает, что проблемы с проведением встреч существуют не только в школах, но и в других госучреждениях. «Были встречи на предприятиях, куда собирали верхушку, а в цеха поговорить с рабочими не пустили. Официально отказа нет, но на встречу собирают 20-30 человек инженерно-технических работников», — уточнила депутат.
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Тэги: Палата представителей Персона: Анна Канопацкая Город: Минск

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