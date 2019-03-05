Вышел трейлер финального сезона «Игры престолов»

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Телекмпания HBO опубликовала трейлер восьмого (заключительного) сезона сериала «Игры престолов».

Ранее телеканал публиковал только тизеры.
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Тэги: Игры престолов кино

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