Вышел трейлер финального сезона «Игры престолов» 05.03.2019 / 20:40 / Культура Просмотров: 137 A- A+ Телекмпания HBO опубликовала трейлер восьмого (заключительного) сезона сериала «Игры престолов». Ранее телеканал публиковал только тизеры. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Игры престолов кино Другие материалы на эту тему: Стоять на своем. В Минске покажут кино о правах человека Евгений Балинский. МЕЛАНХОЛИЯ. Новый фон Триер: почему мы не сбегаем из залов «Зрителю всё равно, какого пола режиссер. Они просто идут на фильм» Режиссер Александра Бутор: меня бесит поверхностное отношение к работе