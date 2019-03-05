ОМОН устроил в Новополоцке маски-шоу – задержана банда автоворов

При силовой поддержке бойцов ОМОНа в Новополоцке оперативники задержали банду автомобильных воров.

По информации милиции, в руки правоохранителей попали три мужчины 1971-го, 1973-го и 1986-го годов рождения.

Как отмечается, из подозревают в угоне в конце февраля Kia Sportage с одной из улиц белорусской столицы.

Кроме автоворов попались и потенциальные покупатели.

В ходе разбирательства выяснилось, что один из злоумышленников в прошлом являлся владельцем автомобиля. При его продаже мужчина оставил себе копию ключей.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 205 УК, санкции которой предусматриваю наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.