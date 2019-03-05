Макей: ЕС выдвинул неприемлемые для нас требования

Министр иностранных дел Владимир Макей пояснил, почему затягивается подписание приоритетов партнерства между Беларусью и Европейским союзом.

«Там содержатся неприемлемые для нас на данном этапе требования. Но мы даже и не получили официального ответа от Европейского союза на наши предложения», — сообщил министр 5 марта после совещания у президента по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями. Комментарий главы МИД журналистам был показан в новостях телеканала «Беларусь 1».

Что касается соглашения об упрощении визового режима, то этот документ, по словам Макея, Минск уже готов подписать, но ЕС настаивает на его заключении в увязке с соглашением о реадмиссии.

«Но, к сожалению, что касается соглашения о реадмиссии, то мы сейчас находимся лишь в стадии проработки вопроса, связанного с тем, чтобы мы не несли значительных финансовых затрат, которые будут обусловлены необходимостью возврата нелегальных мигрантов из Беларуси в страны, где они имеют гражданство», — сказал глава МИД.

Беларусь и ЕС уже несколько лет ведут переговоры о заключении соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии. 26 января глава представительства Евросоюза в Минске Андреа Викторин заявила журналистам, что стороны продолжают работу.

«У меня также есть оптимизм относительно соглашения об упрощении визового режима. Думаю, в ближайшее время оно будет подписано», — отметила она.