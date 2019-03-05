Совмин утвердил порядок перерасчета платы за основные ЖКУ

Постановлением Совета министров от 28 февраля № 133 утверждено положение о порядке перерасчета платы за основные жилищно-коммунальные услуги в случае их неоказания или оказания с недостатками, а также перерасчета платы за коммунальные услуги за период перерывов в их оказании.

Как сообщает пресс-служба правительства, перерасчет платы в случае оказания основных ЖКУ с недостатками или их неоказания производится в следующем порядке:

на основании претензионного акта либо акта независимой проверки (экспертизы) или судебного постановления;

со дня поступления к исполнителю устного или письменного обращения потребителя о неоказании жилищно-коммунальной услуги либо ее оказании с недостатками;

в отношении всех потребителей данной услуги многоквартирного или блокированного жилого дома за месяц, когда к исполнителю поступило устное или письменное обращение одного из потребителей, которым услуга по техническому обслуживанию не предоставлена или предоставлена с недостатками;

в отношении потребителей данной услуги, проживающих в жилых помещениях, находящихся в подъезде многоквартирного жилого дома, в котором выявлен факт неоказания услуги по санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома либо ее оказания с недостатками.

В случае если исполнитель не оказал основную ЖКУ или оказал ее с недостатками в связи с действиями (бездействием) юридического или физического лица, исполнитель имеет право требовать возмещения виновным лицом суммы выполненного перерасчета платы.

При оказании услуги по техническому обслуживанию не в полном объеме перерасчет платы производится исходя из вида невыполненных работ в составе работ по техническому обслуживанию за месяц, в котором поступило обращение потребителя об оказании данной услуги не в полном объеме.

Размер платы за услугу по техническому обслуживанию уменьшается исходя из вида невыполненных работ в составе работ по техническому обслуживанию жилого дома на:

10% — работы по содержанию конструктивных элементов жилых домов;

25% — работы по техническому обслуживанию внутридомовых инженерных систем, из них: 5% — отопление, 5% — вентиляция, 5% — горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), 5% — электроснабжение, 5% — газоснабжение.

Документ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.