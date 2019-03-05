Брестское «Динамо» могут не допустить к чемпионату Беларуси

Только недавно повторно завоевавшего Суперкубок Беларуси брестское «Динамо» могут не допустить к участию в чемпионате Беларуси. Об этом сообщил генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик.

В эфире программы «Спорт-кадр» (телеканал «Беларусь 5») футбольный функционер заявил, что если «бело-голубые» не закроют вопросы по так называемому «делу Савицкого» (брестчане должны выплатить «Неману» 265 тыс. долларов компенсации), то команда с берегов Буга не будет допущена к соревнованиям.