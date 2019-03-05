Брестское «Динамо» могут не допустить к чемпионату Беларуси
Только недавно повторно завоевавшего Суперкубок Беларуси брестское «Динамо» могут не допустить к участию в чемпионате Беларуси. Об этом сообщил генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик.
В эфире программы «Спорт-кадр» (телеканал «Беларусь 5») футбольный функционер заявил, что если «бело-голубые» не закроют вопросы по так называемому «делу Савицкого» (брестчане должны выплатить «Неману» 265 тыс. долларов компенсации), то команда с берегов Буга не будет допущена к соревнованиям.
«Не вызывает сомнений, что возможности у брестского «Динамо» большие. В том числе и финансовые. Существуют договоренности, которые нужно выполнять. Есть закон, и если его не выполнить, если «Динамо» не выплатит компенсацию за Савицкого, то не получит лицензию. В ближайшее время вопрос должен решиться», — приводит