На стройплощадке друга Лукашенко сломался башенный кран

/ Происшествия
Просмотров: 154

ЧП случилось при подготовке к монтажу башенного крана 2011 года изготовления на стройплощадке ООО «Тапас-Плюс» в жилом районе «Дружба» на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Чечота.

По сообщению МЧС, рабочие переводили стрелу крана в наклонное положение, но произошло самопроизвольное рассоединение ее верхнего пояса между корневой и следующей за ней промежуточной секцией. Часть стрелы, состоящая из пяти секций, опустилась параллельно башне.

Причину произошедшего пока не установили. В расследовании примут участие представители Госпромнадзора.

«Тапас» — компания партнера Лукашенко по хоккейной команде Павла Белого.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Тапас микрорайон Дружба Брилевичи башенный кран Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

На берегу пруда в заказнике «Лебяжий» строят ресторан?

На берегу пруда в заказнике «Лебяжий» строят ресторан?

«Я подумал, что это дворец». В новой школе в Брилевичах можно заблудиться

«Я подумал, что это дворец». В новой школе в Брилевичах можно заблудиться

Квартирный вопрос. Семью Игнатовичей все же собираются выселить

Квартирный вопрос. Семью Игнатовичей все же собираются выселить

«У нас же правовое государство». Семья Игнатовичей судится с «Тапасом»

«У нас же правовое государство». Семья Игнатовичей судится с «Тапасом»