На стройплощадке друга Лукашенко сломался башенный кран

ЧП случилось при подготовке к монтажу башенного крана 2011 года изготовления на стройплощадке ООО «Тапас-Плюс» в жилом районе «Дружба» на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Чечота.

По сообщению МЧС, рабочие переводили стрелу крана в наклонное положение, но произошло самопроизвольное рассоединение ее верхнего пояса между корневой и следующей за ней промежуточной секцией. Часть стрелы, состоящая из пяти секций, опустилась параллельно башне.

Причину произошедшего пока не установили. В расследовании примут участие представители Госпромнадзора.

«Тапас» — компания партнера Лукашенко по хоккейной команде Павла Белого.