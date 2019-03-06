Румас заявил о неэффективности профилактики наркомании в стране

В Беларуси необходимо пересмотреть формы и методы профилактики наркомании, заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании президиума Совета министров, на котором обсуждалась работа по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактика их потребления и социальная реабилитация наркозависимых.

«Исходя из сегодняшних реалий, необходим пересмотр существующих форм и методов профилактики наркомании как с точки зрения экономической и социальной эффективности, так и с точки зрения их восприятия обществом», — цитирует Румаса пресс-служба правительства.

По его словам, актуальными остаются вопросы работы с молодежью. «Множество профилактических мероприятий, которые проводятся в учреждениях образования, приносят не тот эффект, на который мы рассчитывали. Молодых людей продолжают вовлекать в наркоманию и незаконный оборот наркотиков», — констатировал руководитель правительства.

По его мнению, «в борьбе с наркотической угрозой нужна как активная позиция государства, так и неравнодушное отношение со стороны общества». Правильно расставленные приоритеты позволили стабилизировать обстановку в стране, связанную с незаконным оборотом наркотиков, сократить количество наркопреступлений, лиц, вовлеченных в наркооборот, и снизить число смертей от передозировки, отметил премьер-министр. Сегодня, по его словам, внимания также требуют вопросы лечения и реабилитации наркозависимых.

Очередной план по противодействию незаконному обороту наркотиков на 2019—2020 годы предусматривает изменение, прежде всего, подходов к профилактике. Акцент будет сделан на том, чтобы работа государства заключалась не только в медицинской помощи наркозависимым, но и в их социализации.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека рекомендует белорусским властям декриминализировать потребление наркотиков вкупе с другими мерами — лечением, поддержкой зависимых и так далее.