Могилевской журналистке удалось привлечь к ответственности милиционера

Сотрудник Ленинского РОВД Могилева майор милиции Евгений Славников, пытавшийся привлечь к административной ответственности журналистку Алину Скребунову, предупрежден о недопущении нарушения норм Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.

В ноябре 2018 года Славников составил на Скребунову и оператора Михаила Аршинского протоколы об административном правонарушении за «незаконное создание продукции СМИ». В протоколах Славников вменил в вину журналистам не предусмотренное данной статьей участие в создании продукции СМИ. Поскольку КоАП не предусматривает административной ответственности за участие в незаконном изготовлении продукции СМИ, суд Ленинского района дважды возвращал в милицию протоколы для устранения выявленных недостатков. В конце концов двухмесячный срок привлечения журналистов к административной ответственности истек.

Скребунова пожаловалась на действия Славникова его начальству и в Следственный комитет. В действиях сотрудника милиции выявили «незначительные нарушения по порядку ведения административного процесса», однако фактов нарушения прав Скребуновой не установлено, говорится в ответе, поступившем журналистке из УВД Могилевского облисполкома.

«В ходе разбирательства инспектору отдела охраны и профилактики Ленинского РОВД Могилева Славникову Е.В. строго указано на допущенные нарушения норм ПИКоАП Республики Беларусь при ведении административного процесса и последний предупрежден, что в случае совершения им подобных нарушений к нему будут приняты меры воздействия», — отмечается в ответе на просьбу журналистки привлечь Славникова к дисциплинарной ответственности за некомпетентные и безграмотные действия, наносящие вред правам и законным интересам граждан.

В свою очередь Следственный комитет, первоначально отказавшийся от проведения проверки на предмет превышения служебных полномочий Славниковым, все же проведет ее. Это следует из письма начальника Ленинского РОВД Могилева Алексея Щербакова начальнику Могилевского межрайотдела СК. Согласно документу, проведение проверки по изложенным Скребуновой вопросам в отношении сотрудника милиции на предмет превышения им служебных полномочий и возможное возбуждение уголовного дела не относится к компетенции органов внутренних дел.

Ранее жалоба Скребуновой в СК была перенаправлена в Ленинский РОВД Могилева.