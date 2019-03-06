Житель Бреста работал на мировой наркосиндикат
Сотрудники наркоконтроля выявили канал поставки латиноамериканского кокаина из Европы в страны ЕАЭС.
По сообщению МВД, разработка международной группы, входящей в состав мирового наркосиндиката, велась на протяжении длительного времени.
В Борисовском районе задержали гражданина России и Германии, как предполагается, организатора схемы и жителя Бреста, который работал наркокурьером. В их автомобиле нашли тайник с килограммом кокаина.
Задержанным грозит срок от 8 до 15 лет лишения свободы.