Житель Бреста работал на мировой наркосиндикат

Сотрудники наркоконтроля выявили канал поставки латиноамериканского кокаина из Европы в страны ЕАЭС.

По сообщению МВД, разработка международной группы, входящей в состав мирового наркосиндиката, велась на протяжении длительного времени.

В Борисовском районе задержали гражданина России и Германии, как предполагается, организатора схемы и жителя Бреста, который работал наркокурьером. В их автомобиле нашли тайник с килограммом кокаина.

Задержанным грозит срок от 8 до 15 лет лишения свободы.