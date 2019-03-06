Экс-посла Латушко назначили директором Купаловского театра

Генеральным директором Национального академического театра имени Янки Купалы назначен Павел Латушко — бывший министр культуры и посол Беларуси во Франции.

Фото kupalauski.by

«Сегодня, 6 марта, подписан приказ о его назначении, поэтому можно говорить, что он уже генеральный директор. Уже сегодня министр культуры официально представил его коллективу театра», — сообщил БелаПАН специалист по связям с общественностью Купаловского театра Полина Крищанович.

В должности гендиректора Купаловского театра Латушко сменил Павла Полякова, который уволился в конце прошлого года.

Павел Латушко родился 10 февраля 1973 года в Минске. В структуре МИД работает с 1995 года. В разное время занимал должности атташе договорно-правового управления, пресс-секретаря, вице-консула, а затем консула генерального консульства Беларуси в Белостоке (Польша), посла Беларуси в Польше.

В июне 2009 года Латушко стал министром культуры Беларуси и пробыл в этой должности три с половиной года.

С ноября 2012 года по январь 2019-го был послом во Франции и представителем Беларуси в ЮНЕСКО.