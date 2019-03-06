Архитектурный «Нобель» вручили 87-летнему японцу Исодзаки

Жюри Притцкеровской премии заявило, что 87-летний Арата Исодзаки был удостоен высшей награды архитектуры благодаря его оригинальному и дальновидному подходу.

Qatar National Convention Center. Фото: Hisao Suzuki

«Обладая глубокими познаниями в области истории и теории архитектуры и понимая авангард, он никогда не ограничивался копированием статуса-кво. Его поиск осмысленной архитектуры нашел отражение в его зданиях, которые по сей день, несмотря на стилистические различия, постоянно развиваются и всегда имеют свежий подход», — цитирует жюри CNN .

Карьера Исодзаки длится более шести десятилетий и представлена более 100 построенными зданиями в Азии, Европе, Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Австралии.

Его основные работы включают Керамический парк Мино и Арт-башню Мито в Японии, Пала Альпитур и Башню Allianz в Италии, Катарский национальный конференц-центр и Шанхайский симфонический зал.