Архитектурный «Нобель» вручили 87-летнему японцу Исодзаки
Жюри Притцкеровской премии заявило, что 87-летний Арата Исодзаки был удостоен высшей награды архитектуры благодаря его оригинальному и дальновидному подходу.
«Обладая глубокими познаниями в области истории и теории архитектуры и понимая авангард, он никогда не ограничивался копированием статуса-кво. Его поиск осмысленной архитектуры нашел отражение в его зданиях, которые по сей день, несмотря на стилистические различия, постоянно развиваются и всегда имеют свежий подход», — цитирует жюри
Карьера Исодзаки длится более шести десятилетий и представлена более 100 построенными зданиями в Азии, Европе, Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Австралии.
Его основные работы включают Керамический парк Мино и Арт-башню Мито в Японии, Пала Альпитур и Башню Allianz в Италии, Катарский национальный конференц-центр и Шанхайский симфонический зал.
|Притцкеровская премия считается самой престижной в архитектуре и ее часто называют аналогом Нобелевской премии. Вручается ежегодно с 1979 года и в свое время лауреатами становились Заха Хадид, Рем Колхас, Жак Херцог и другие.