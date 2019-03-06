В Минске судят бывшего начальника военно-медицинского управления Минобороны

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Полковника медицинской службы Алексея Еськова задержали 15 июня и обвиняют во взятке в 36 тысяч рублей.

Суд Фрунзенского района Минска начал рассмотрение уголовного дела, сообщает TUT.by. Судья — Юлия Близнюк.

Гособвинение поддерживает прокурор Юрий Шерснев, который также участвовал в процессе по делу замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого и главврача стоматологической поликлиники Владимира Кравченка.

Как указано в обвинении, Алексей Еськов занимал должность с 6 апреля 2015 года по 15 июня 2018 года. Отвечал за обеспечение медицинским оборудованием, рассматривал коммерческие предложения, готовил предложения по распределению финансовых средств. По данным следствия, с 2014 по 2017 годы он совершил ряд умышленных преступлений.


Коррупция в Минздраве. Что известно о громком уголовном деле

Фигурант договорился с заместителем директора компании «Геол-М» Семенюком по поставке медицинского оборудования. Еськов в несколько этапов получил не менее 18 тысяч долларов. Он давал подчиненным указание на разработку задания для тендера, а затем сообщал «Геол-М» о предстоящей закупке, что позволяло им подготовиться к конкурсу заранее и выставить более выгодное предложение. Это, по версии следствия, обеспечивало им победу.

Свою вину Еськов не признал.

Сюжет: Коррупция в Минздраве
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Тэги: Минобороны Минздрав коррупция суд Фрунзенского района Персона: Юрий Шерснев Алексей Еськов Город: Минск

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