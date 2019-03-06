Весна пришла: в четверг воздух прогреется до +13°С

/ Общество
Просмотров: 269

Днем в четверг, седьмого марта, в Беларуси ожидается теплая весенняя погода.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ночью погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Днем ожидается поступление теплых воздушных масс с юго-запада Европы.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь днем в некоторых местах на севере страны пройдут небольшие дожди).

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый, в утренние и дневные часы на большей части территории порывистый, сильный порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью -3..+2°С (по востоку -4..-7°С);
  • максимальная – днем +3..+9°С (по западу +10..+13°С).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона