Весна пришла: в четверг воздух прогреется до +13°С

Днем в четверг, седьмого марта, в Беларуси ожидается теплая весенняя погода.

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По прогнозам синоптиков, ночью погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Днем ожидается поступление теплых воздушных масс с юго-запада Европы.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь днем в некоторых местах на севере страны пройдут небольшие дожди).

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый, в утренние и дневные часы на большей части территории порывистый, сильный порывистый.

Температура воздуха:

минимальная ночью -3..+2°С (по востоку -4..-7°С);

максимальная – днем +3..+9°С (по западу +10..+13°С).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности).