В Бресте пропали две несовершеннолетние девушки
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Правоохранители Бреста ведут розыск пропавших двух несовершеннолетних девушек – 17-летней Алины Мигалюк и 16-летней Александры Мазуниной.
По информации милиции, девушки третьего марта ушли в неизвестном направлении и о местонахождении их ничего неизвестно.
Не исключено, что они уехали за пределы страны – скорее всего, в Россию.
Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавших, просят позвонить по следующим телефонам:
- +375 29 7910078;
- +375 162 479132;
- 102.