В Бресте пропали две несовершеннолетние девушки

Правоохранители Бреста ведут розыск пропавших двух несовершеннолетних девушек – 17-летней Алины Мигалюк и 16-летней Александры Мазуниной.

По информации милиции, девушки третьего марта ушли в неизвестном направлении и о местонахождении их ничего неизвестно.

Не исключено, что они уехали за пределы страны – скорее всего, в Россию.

Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавших, просят позвонить по следующим телефонам: