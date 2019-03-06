В Бресте пропали две несовершеннолетние девушки

/ Происшествия
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Правоохранители Бреста ведут розыск пропавших двух несовершеннолетних девушек – 17-летней Алины Мигалюк и 16-летней Александры Мазуниной.

По информации милиции, девушки третьего марта ушли в неизвестном направлении и о местонахождении их ничего неизвестно.

Не исключено, что они уехали за пределы страны – скорее всего, в Россию.

Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавших, просят позвонить по следующим телефонам:

  • +375 29 7910078;
  • +375 162 479132;
  • 102.
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Тэги: пропал человек Город: Брест

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