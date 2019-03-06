«Доведение до самоубийства»: СК возбудил дело по факту гибели в Быхове подростка

По факту гибели подростка в Быхове Следственным комитетом открыто уголовное производство по статье «Доведение до самоубийства».

В начале февраля 16-летний подросток был найден повешенным.

«Проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 145 (доведение до самоубийства), — сказала БелаПАН официальный представитель СК Юлия Гончарова. — Сейчас допрашиваются люди из окружения подростка — друзья, учащиеся, педагоги. Расследование продолжается, ожидаются результаты экспертиз, в том числе комплексной психолого-психиатрической».

Гончарова пояснила, что в случае гибели детей-подростков «при схожих обстоятельствах» СК возбуждает уголовные дела для того, чтобы «был инструментарий по следственным действиям шире и чтобы убедиться в том, что скорее отсутствуют признаки криминального характера».

«Такова следственная практика, — отметила представитель комитета. — Мы работаем в рамках уголовного дела, чтобы максимально полно изучить все обстоятельства случившегося».

Она также подчеркнула, что СК не будет сообщать подробности произошедшего. «Мы не будем больше, чем в этом объеме, комментировать, потому что эффект Вертера никто не отменял. Сейчас такой период осенне-весенний, когда, как правило, обострения бывают, в том числе и таких фактов», — сказала Гончарова.