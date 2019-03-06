Власть вновь обещает пересмотреть пакет детских пособий

Вопрос о пересмотре пакета детских пособий находится в стадии проработки и будет решен в течение 2019 года, сообщила на пресс-конференции в Минске 6 марта заместитель начальника отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Марина Артеменко.

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По ее словам, о том, какие именно изменения планируется внести в систему поддержки семьи в Беларуси, рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на встрече с активистками Белорусской ассоциации многодетных родителей в Минске 4 марта.

В ходе встречи, отметили в пресс-службе ведомства, министр сообщила о необходимости рассмотрения мер материальной поддержки государством многодетных семей, касающихся оплаты строительства большего метража жилья. Костевич пояснила, что многие семьи-очередники отказываются от строительства, особенно в регионах, из-за финансовых проблем. По закону, при наличии в семье троих детей, государство покрывает 75% стоимости нового жилья, четверых и более — 100%, однако из расчета не более 20 квадратных метров на одного человека. «Часто же семьям предлагают жилье с большим количеством квадратов, и за эти лишние метры приходится доплачивать», — сказала она.

Также министр сообщила, что программу «Семейный капитал», срок которой заканчивается в конце текущего года, планируется продлить еще на пять лет. Сумма капитала останется той же — 10 тыс. долларов. При этом предлагается разрешить использовать семейный капитал через три года после рождения ребенка на жилье, образование, здравоохранение или на накопительную пенсию для матери. Кроме того, прорабатываются варианты по досрочному использованию капитала, отметила Костевич.

Систему начисления пособий по рождению детей также ожидают изменения. Предлагается ввести дифференциацию размера данного пособия в зависимости от количества детей в семье, увеличивая его с третьего ребенка, сказала Костевич. Также есть предложение по адресной социальной помощи. Планируется предоставлять ежемесячное социальное пособие малообеспеченным многодетным семьям не на полгода, как сейчас, а на год. Такой подход поможет снизить долю малообеспеченных многодетных семей практически в два раза, считает министр.

Кроме того, Минтруда и соцзащиты внесло предложение увеличить общий трудовой стаж для начисления пенсий многодетным матерям, воспитывающим четырех детей, с 9 до 12 лет. В зависимости от продолжительности нахождения в отпусках по уходу за детьми эта мера может затронуть также матерей с пятью и более детьми, подчеркнули в пресс-службе.

Также предлагается начислять пенсии за особые заслуги перед государством матерям, родившим и воспитавшим семерых и даже пятерых детей. Сейчас право на такую пенсию имеют матери, родившие и воспитавшие девять и более детей.

О том, что в Беларуси необходимо пересмотреть систему поддержки семьи и выработать действенные меры по увеличению рождаемости, ранее заявлял Александр Лукашенко. 1 марта на «Большом разговоре с президентом» он сообщил, что в ближайшее время будет принято решение о расширении возможностей для использования семейного капитала. «Рамки семейного капитала будут расширены жильем, может быть, еще какими-то вопросами, — сказал Лукашенко. — Если семейный капитал могут использовать только на здоровье ребенка, на образование, то сейчас мы его договорились расширить. В ближайшее время эти решения будут приняты».